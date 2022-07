– Vi vet at vi går inn i et år hvor det vil kreves mye av oss, sier Støre.

Gjennom sommeren har strømprisene steget til nye rekorder lengst sør i Norge. Samtidig øker frykten for økonomiske nedgangstider internasjonalt, mens Russland fortsetter krigføringen mot Ukraina.

I et intervju med NTB sier statsministeren nå at han tror alvoret fremdeles ikke har sunket skikkelig inn hos alle.

Men alvoret er stort.

– Norge er et lite, åpent land på et stort, ganske opprørt hav, sier Støre.

– Vi har i utgangspunktet gode ressurser til å komme igjennom dette og få til en myk landing. Men jeg tror jeg vil bruke enhver anledning jeg har, til å understreke at vi går et tøft år i møte.

«Winter is coming»

Støre viser til hvordan europeiske aviser nå ofte bruker begrepet fra «Game of Thrones»: «Winter is coming». Han tenker spesielt på strømkrisen.

– Vi har vår egen vannkraft, som vi må bruke på aller beste måte. Men vi har et Europa i energikrise som følge av krigen i Ukraina, gass som uteblir, atomkraft som stenges ned. Selv om kullkraft nå settes i gang, er også kull på vei ut av miksen. Og det har blåst lite, påpeker Støre.

– Så jeg tror vi må belage oss på at dette ikke er over med det første. Det kan gå både ett og to og tre år, advarer han.

Uro i Senterpartiet

Gjennom sommeren har både stortingspolitikere og fylkesledere i Senterpartiet vært ute med krav om at regjeringen må gjøre mer – både for å demme opp for de høye strømprisene og for å sikre at Norge slipper å rasjonere strøm til vinteren.

Samtidig fortsetter oppslutningen om Senterpartiet å falle – fra 13,5 prosent i valget i fjor til 6,2 prosent i snitt i målingene i juli, ifølge tall fra nettstedet Poll of polls.

Støre tar likevel situasjonen med fatning.

– Jeg må forholde meg til erfaringene vi har i regjering, sier han.

– Det er ikke noe parti i denne regjeringen som er nedkjempet av det andre. Det er konklusjoner vi kommer til sammen. Så at det er ytringer i den ene og andre avisa av folk som ønsker mer av det de er for, det må vi leve med i demokratiet. Men det er iallfall en regjering som basert på arbeidet internt og beslutningene vi fatter, står sammen. Jeg inviterer deg til å snakke med statsråd etter statsråd for å høre om det er et bilde som de kjenner seg igjen i. Det tror jeg de vil gjøre, sier han.

– Merker du en uro fra Senterpartiet?

– Det er klart, når partier går ned på målingene og har en utfordring i en situasjon som for mange er krevende økonomisk, så er det også politisk krevende, sier Støre.

– Men det er en del av den politiske hverdagen som politikere må stå i.

Den uheldige mannen

Støre forteller at en ting han ofte hører når han er ute og reiser og møter folk, er at han jammen har hatt uflaks, med strømkrise, omikron, krigen i Ukraina og økende renter.

– Sånn er den hverdagen vi står i, sier han.

Støre mener det likevel er bra for Norge at det er nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer nå.

– Jeg har veldig tro på at med de verdiene vi legger til grunn – å jobbe for vanlige folk over hele landet – så skal vi klare å beholde små forskjeller, fordele rettferdig og komme de særlig utsatte til unnsetning, sier han.

– Men det kommer til å bli høyere energipriser og en politikk fra regjeringens side som holder mer igjen, heller enn å gjøre som de siste årene og bare pøse mer på.