KrFs generalsekretær slutter

Det skriver NRK og Dagen.

– Jeg mener fortsatt at det trengs et sterkt verdiparti i norsk politikk, men tiden er kommet for meg å gå videre, skriver Nilsen i et Facebook-innlegg.

Videre takker han for tilliten og tiden i partiet. Samtidig omtaler han tøffe tak i partiet etter stortingsvalget i 2021, da KrF falt under sperregrensen.

– Partiet måtte rustes for en ny situasjon. Nødvendig omstrukturering og nedbemanning ble oppgaver som kom på mitt bord. Det er oppgaver man løser av nødvendighet og ikke med glede, og jeg er takknemlig for måten gjengen har stått på gjennom vanskelige prosesser, skriver han.