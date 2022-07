Måling: Kriminalitet er den viktigste valgsaken for svenske velgere

Det er første gang emnet kommer på toppen av listen siden SOM-instituttet ved Göteborg-universitetet startet målingene i 1979, melder Sveriges Radio.

– Dette er trolig den første valgkampen i moderne tid at saken står så høyt på agendaen at alle partier, enten de vil eller ikke, må diskutere saken, sier Patrick Öhberg, statsviter ved SOM-instituttet.

Han mener at det at kriminalitet er så viktig for velgerne, spesielt kan komme partiene på høyresiden til gode. Det vil hovedsakelig gjelde for Moderaterna, men også Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna.

På den andre siden mener Öhberg at Vänsterpartiet og Miljöpartiet kan lide under at kriminalitet topper listen.