Venstre vil gi russiske akademikere nødvisum

– Norge bør gjøre det samme som USA og andre land har gjort, nemlig å si klart og tydelig at vi er åpne for å ta imot personer som opponerer mot regimet, som trenger asyl og som også har en utdanning og kompetanse, som Norge trenger i årene fremover, sier næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo i Venstre til NRK.

Han peker på at hjerneflukt er spesielt alvorlig for Russland og at akademia leverer kunnskap til våpenindustri og andre deler av næringslivet. Derfor mener Bjørlo hjerneflukt kan bidra til å gi en samlet effektiv boikott av Russland. Siden Russland er så isolert, kan det begrense landets evne til å holde en krigsøkonomi i gang over tid.

– Det vi er opptatt fra Venstre sin side, er at vi har et sanksjonsregime som rammer Russland bredt, hardt og effektivt, på mange områder. Dette med å være en nødhavn for russiske akademikere er et tiltak, men vi må i tillegg til det, også stramme inn de økonomiske boikottiltakene ytterligere, sier Bjørlo.