Støre forstår at folk er urolige for sommeren

Det er ikke så lystige utsikter for mange nordmenn ved inngangen til sommerferien. Prisene er høye på strøm, bensin og mat. Renta stiger. Det er kø for å få pass, det er kø på flyplasser. Streiker truer med å velte folks ferieplaner. Dessuten er koronaviruset på vei tilbake.

Statsministeren ser at folk er bekymret.

– Jeg forstår at mange blir urolige når de opplever at ganske vanlige ting i livet blir dyrere, uten at lønna nødvendigvis øker, sier Støre.

Men han mener det ikke er grunn til å krisemaksimere i beskrivelsen av ferieavviklingen.

– Jeg tror vi skal vente med å bruke ordet «kaos» til en mer alvorlig situasjon. Det er ikke kaos nå, sier han.

– Sørge for at folk kommer på ferie

Andre land har langt større utfordringer å stri med enn Norge, påpekte Støre da han holdt sin oppsummerende pressekonferanse fredag.

– Norge er godt rustet til å møte den utfordringen vi står i bedre enn de fleste. Vi prioriterer de med dårligst råd og skal komme dem til unnsetning. Og så skal vi gjøre alt vi kan for å sørge for at folk kommer seg på ferie og hjem fra ferie, sier Støre.

Han trekker fram hvordan norske arbeidslivsordninger permitteringsreglene har hjulpet oss å få samfunnet i gang igjen. En omforent ordning om lønnsoppgjøret sørger for at Norge slipper unna høyere inflasjonen enn vi ellers kunne risikert. Støre viser til Storbritannia og USA, som nærmer seg 10 prosent.

– Så har strømstøtteordningen tatt ned et par prosentpoeng på det som kunne vært økt inflasjon. Så tiltakene virker! Men dette er en internasjonal situasjon som også treffer oss, sier Støre.

Krevende høst venter

Han har styrt landet gjennom en høst, en vinter og en vår. Høsten brukte regjeringen på å jobbe seg inn i tingene. Så fulgte kriser på rekke og rad: korona, strøm og krigen.

Støre erkjenner at mange vil merke høye priser og høyere rente framover. Han understreker budskapet igjen og igjen: Folk må være forberedt.

– Vi må innstille oss på at det er en situasjon som kan vare. Høsten vil bli krevende for mange. Høye priser, høyere rente vil merkes, og særlig for folk som har dårlig råd fra før, sier han.

Han viste til at Norges Bank hevet renten «dobbelt» torsdag, det vil si et halvt prosentpoeng. Det er viktig for regjeringen å planlegge for budsjetter som ikke driver renta opp, understreker han.

– Jeg merker meg at Norges Bank understreker at oljepengebruken er lavere enn lagt til grunn, og at finanspolitikken ikke har bidratt til oppjustering av rentebanen, sier Støre.

Han varsler strammere økonomisk politikk til høsten. Samferdsel og store byggeprosjekter er områder der regjeringen vil bremse pengebruk.

Skryter av regjeringssamarbeidet

Krangel knyttet til kommunegrenser har dominert i nyhetsbildet de siste par ukene. Konfrontert med hvordan samarbeidsklimaet er i regjering, svarer Støre at det går riktig bra. Statsrådene representerer først og fremst det området de har ansvar for, ikke partiet de kommer fra, fremholder han.

Det er heller ikke blitt mer aktuelt i løpet av året at SV kommer inn i regjering. Planen framover er å fortsette samarbeidet på Stortinget.

– Jeg ønsket på Hurdal vi skulle kommet til en enighet mellom tre partier. Jeg mener det ikke sto på oss, sa Støre.

Han viser til at de tre partiene har erfaring med å sitte sammen i regjering tidligere og vet hva det krever.

– Jeg har ikke lukket døra for den løsningen, men jeg ser det ikke som nær forestående med en slik endring. Det tror jeg ikke du vil få som svar i Senterpartiet og SV heller, sier Støre.