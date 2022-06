USAs høyesterett slår fast at alle amerikanere kan bære våpen offentlig

New Yorks våpenlov, som krever bæretillatelse for å ha våpen offentlig, blir erklært ugyldig av de seks høyesterettsdommerne som anses å være konservative. Våpenloven er i strid med grunnloven, mener dommerne.

Grunnloven beskytter enkeltindividets rett til å være håndvåpen for å forsvare seg selv utenfor hjemmet, skriver dommer Clarence Thomas på vegne av flertallet.

New Yorks lov har vært gjeldende siden 1913. New York-guvernør Kathy Hochul sier hun vil vurdere å kalle delstatsforsamlingen hjem fra ferie for å vurdere hvordan de skal stille seg til avgjørelsen.

– Dette er en mørk dag, sier Hochul.

Våpenorganisasjonen NRA uttaler at avgjørelsen er en seier for dem.

Åpner for våpen i storbyer

Avgjørelsen åpner for at enda flere amerikanere vil få retten til å bære våpen på gaten i storbyer som New York, Los Angeles og Boston.

Rundt en firedel av USAs befolkning bor i områder som nå får liberaliserte våpenlover som følge av høyesterettsavgjørelsen.

Biden-administrasjonen har oppfordret høyesterett til ikke å utfordre New Yorks lov. Lignende lover i California, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey og Rhode Island blir trolig nå tatt til retten.

Våpenloven i New York stilte krav til begrunnelse fra dem som ville ha bæretillatelse. Det strider med grunnlovens andre tillegg, mener dommerne i høyesterett.

Tilhengerne av våpenloven i New York har argumentert med at det å oppheve den trolig vil føre til at det blir flere våpen i gatene og enda mer vold.

Det er den første store våpenavgjørelsen i USAs høyesterett på over ti år. I 2010 vedtok høyesterett at alle amerikanere skal ha rett til å ha våpen i sitt eget hjem. Nå utvides altså denne retten.

Folk vil ha strengere våpenlover

Avgjørelsen kommer samtidig med at Kongressen jobber med forslag om å endre våpenlovene etter masseskytinger i flere delstater.

Høyesterettsavgjørelsen er trolig i strid med folkemeningen. Meningsmålinger viser at rundt halvparten av velgerne som stemte i presidentvalget i 2020 mente at våpenlovene skulle strammes inn.

Bare en av ti mente våpenlovene skulle liberaliseres.