En ny meningsmåling utført av University of New Hampshire er dårlig nytt for Donald Trump.

Mens han tidligere har kunnet trone øverst på listene over den mest populære og foretrukne republikanske kandidaten, er han nå detronisert for første gang.

Ifølge målingen, gjengitt av blant annet CNN og Fox News, oppnår Floridas guvernør Ron DeSantis 39 prosent av stemmene, mens Trump er rett bak med 37 prosents oppslutning.

Spiste opp forspranget på åtte måneder



Floridas guvernør Ron DeSantis. Arkivfoto: John Raoux / AP / NTB Foto: NTB

På tredjeplass kommer tidligere visepresident Mike Pence med 9 prosent.

Endringene i Trumps oppslutning kommer samtidig som høringen etter Kongress-stormingen pågår. Her har den ene tidligere Trump-medarbeideren etter den andre vitnet. Det som hittil har kommet fram har ikke vært i Trumps favør.

Så sent som i oktober 2021 lå Trump langt foran sin utfordrer Ron DeSantis. Da oppnådde Trump 43 prosent mot DeSantis 18 prosent. Nå er rollene snudd om.

«Republikanerne tror DeSantis er mer sannsynlig enn Trump til å slå Biden», skriver Newsweek i sin omtale av meningsmålingen.



– Hvis jeg møtte ham, ville jeg slått ham

Trump har tidligere uttalt seg skråsikkert om sitt kandidatur:

– Hvis jeg møtte ham, ville jeg slått ham som jeg ville slått alle andre. Jeg tror de fleste ville droppe ut, sa Trump.

Et annet funn i undersøkelsen er at at kun seks av ti republikanske velgere vil at den tidligere presidenten skal stille opp som presidentkandidat i 2024.

Etter hvert som primærvalget nærmer seg, dukker nye kandidater opp og tiltrekker seg mer medieoppmerksomhet, og derfor mer velgeroppmerksomhet, enn den tapende kandidaten fra forrige valg, skriver Fox News.

Dersom tendensen i den nye målingen holder seg, kan løpet snart være kjørt for Trump.