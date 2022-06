Rødt inviterer regjeringspartiene til mer samarbeid

– Regjeringen risikerer å skusle bort et historisk flertall. Vi vil oppfordre Arbeiderpartiet og Senterpartiet til selvransakelse i sommer, sa Moxnes da Rødt holdt sommer-pressekonferanse tirsdag.

Rødts beskrivelse er at regjeringen nå «møter nordavind fra alle retninger». Det må være slitsomt med den evinnelige slalåmkjøringen i Stortinget, mente Moxnes, som foreslo et mer forpliktende og tettere samarbeid.

– Hva med å bruke flertallet på venstresiden i Stortinget til å velge en tydelig kurs for vanlige folk? sa han, og understreket at Rødt gjerne vil ha en konstruktiv tilnærming.

Peker ut tre områder

Det er særlig på tre områder Rødt ser for seg at partiene kan finne sammen:

* Arbeidsliv – bekjempe sosial dumping

* Velferd – et oppgjør mot privatisering og profitt

* Strøm – finne løsninger på kraftkrisen

Den politiske avstanden mellom partiene skremmer ikke. Moxnes mener det er fullt mulig å finne felles grunn på disse og andre politiske områder.

– Vi er ikke enige om alt, men det trenger vi ikke være. Vi vil invitere til samarbeid i Stortinget der vi er enige om viktige saker. Det trengs for å stå seg mot høyrekreftene, sa Moxnes.

Ble vraket i fjor

Etter valget i fjor høst inviterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til samtaler. Det var da uvisst hvordan regjeringen ville se ut, og hvilke samarbeidsformer partiene skulle samles om. Rødt – i likhet med SV og MDG – ble bedt om å komme med sine innspill.

Moxnes så da for seg et stortingssamarbeid på linje med det Ap har hatt med Rødt i Oslo. Men Støre konkluderte med at det ikke var naturlig med noen samarbeidsavtale.

Moxnes lar seg ikke avskrekke av at Rødt er blitt avvist før. Han mener Rødt har mye å tilby.

– Hvis de ønsker å snu dagens situasjon, der de har rast 11 prosentpoeng siden valget, kan de komme til venstresiden og få en handlekraftig politikk, sier han.

Regjeringspartiene har flertall sammen med SV på Stortinget, og partiene samarbeider om budsjettsaker. Men Moxnes mener de ikke klarer å utnytte handlingsrommet.

– Det er basert på det de ikke har gjort. Dette er det vi kan tilby: Få en politikk som leverer på det de har lovt, men som de ikke har levert på, sier han.