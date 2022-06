KS storbynettverk har vedtatt en uttalelse der de ber regjeringen om å straks avslutte utredningen om Kristiansand kommune skal deles. Nettverket består av ordførere og byrådsledere i storbyene. Sju av dem er Arbeiderparti-topper som nå går ut mot egen regjering.

– Bergen og jeg støtter uttalelsen og gir full støtte til Jan Oddvar og Kristiansand, sier Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til NTB. Han viser til Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) som er sterkt kritisk til egen regjering.

– Det blir helt feil å overkjøre et lokalt, demokratisk vedtak i bystyret. Her er Hurdalsplattformen klar på at kommunene skal bestemme selv. Kristiansand har bestemt, og takket nei. Det må regjeringen respektere, sier Valhammer.

Glad for støtten

– Det er til stor støtte å ha alle storbyene i ryggen, sier Skisland.

KS stiller seg også bak Kristiansand kommune.

– For oss er dette spørsmålet prinsipielt. Prinsippet om at innbyggerne selv styrer lokale saker gjennom lokalt valgte representanter er tydelig slått fast i Grunnloven. Hvor kommunegrensene skal gå, er og bør være et lokalt anliggende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

NTB har bedt statsminister og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om en kommentar til den harde kritikken.

Regjeringen vil ha folkeavstemning

Regjeringen har ved kommunalminister Gjelsvik gitt uttrykk for at de vil ha en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om hvorvidt storkommunen skal splittes opp.

Kristiansand kommune hadde egentlig sagt seg ferdig med saken og vedtatt at den nye storkommunen skulle bestå.

– KS storbynettverk reagerer sterkt på regjeringens overprøving av kommunale vedtak. KS storbynettverk mener regjeringen straks må avslutte utredningen om Kristiansand kommune skal deles. Det er en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet, heter det i uttalelsen , som først ble omtalt av NRK og Dagbladet.

Nettverket kaller regjeringens planer om folkeavstemning i Søgne og Songdalen et «oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen».

Reagerer sterkt

– Kristiansand bystyre har gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020. KS storbynettverk reagerer sterkt på at regjeringen ikke bare bestemmer at det skal gjennomføres folkeavstemning, men også at den på forhånd signaliserer at bystyrets konklusjon ikke betyr noe som helst, heter det.

Kristiansands ordfører Skisland leder nettverket. Der sitter også følgende storbyledere:

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune, Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap), Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H), Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap), Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).