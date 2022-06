Tirsdag sperret fire aksjonister i «Stopp oljeleitinga» E6 ved Nardo I Trondheim. Dagen før sperret seks aksjonister trafikken på Elgeseter bru.

Politiet opplyser til Adresseavisen at aksjonistene er fra Tyskland, Østerrike Frankrike og Norge.

Ifølge NRK er dette samme gruppe som aksjonerte på Sjursøya i Oslo i mars og april.

– Jeg håper de utvises, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK om hva hun mener bør skje med aksjonistene som ikke er norske.

– Det vil bli foretatt en vurdering på om dette er grunnlag for utvisning. Det er det ikke tatt stilling til per nå, sier jourhavende jurist ved politiet i Trondheim, Inger-Johanne Grovassbakk til Adresseavisen.

Talsperson for demonstrasjonen mandag, Ronja Therese Mylius, sier til Adresseavisen at dette ikke er noe de har lyst til å gjøre

– Men når FN sier at vi har to-tre år på å snu, og regjeringen har gitt ut i overkant av 50 nye oljelisenser, så er vi tvunget til det. Oljeleting må på dagsordenen, og det må være et tema for alle. Vi mener at alle må stille seg spørsmålet om de synes kravene våre er forståelige, sa Mylius.

Mandag fikk hver av de seks aksjonistene et forelegg på 12.000 kroner, mens bøtesatsen tirsdag var økt til 15.000 kroner.