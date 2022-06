Flere har meldt seg ut av Arbeiderpartiet etter kommunestrid

Leder Helge Stapnes i Kristiansand Arbeiderparti sier til NRK at mange har meldt seg ut fordi de mener at partiet har håndtert saken dårlig, men at det også er folk som har meldt seg inn i partiet fordi de har sympati med lokallaget.

I 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune, men motstanden har vært stor – spesielt i Søgne.

1. desember i fjor vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen med en oppløsning av storkommunen, og regjeringens beslutning er dermed i strid med bystyrevedtaket.