I 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune, men motstanden har vært stor – spesielt i Søgne, skriver NRK.

1. desember i fjor vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen med en oppløsing av den sammenslåtte storkommunen. Vedtaket i bystyret ble gjort med 39 mot 32 stemmer

Nå ser det imidlertid ut til at Søgne og Sogndalen får viljen sin etter at regjeringen har valgt å overstyre bystyret. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til Dagbladet tirsdag at det legges opp til folkeavstemning i Søgne.

– Tillitsbrudd

Ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand er sjokkert og kaller beslutningen et stort tillitsbrudd.

– Jeg reagerer med stor frustrasjon og uro over konsekvensene av dette. Jeg er skuffet og sint over at de kan bruke Kristiansand som brikke i et politisk spill, og vi oppfatter dette som et stort tillitsbrudd, sier han til NTB.

Vedum trakk under valgkampen i fjor fram Søgne som et eksempel på tvangssammenslåtte kommuner som kunne løsrive seg så fort Senterpartiet kom til makta. Forutsetningen var at det er flertall for reversering i bystyret.

Det ble Arbeiderpartiet ikke med på, og det ble dermed ikke et punkt i regjeringsplattformen.

Kritiserer egne partitopper

– Denne prosessen har vært kjørt uten at lokalpartiet har vært involvert, og vi oppfatter det som et brudd på Hurdalsplattformen. Senterpartiet har tvunget dette igjennom, og det har ledelsen i Arbeiderpartiet valgt å gi etter for, sier Skisland til NTB.

– Vi kommer til å bruke våre kontakter inn mot KS, men dette synes å være ferdigforhandlet hos regjeringen, tilføyer han.

– Vil lytte

Kommunal- og distriktsdepartementet bekrefter at det startes en prosess for å utrede oppdeling av nye Kristiansand kommune.

– Motstanden mot tvangssammenslåingen var stor blant folk i Søgne og Songdalen, og innbyggerinitiativ og undersøkelser viser at motstanden fortsatt er stor. Det vil vi lytte til, og vi starter nå prosessen gjennom å gi dette oppdraget til statsforvalteren, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), i en pressemelding.

Folkeavstemninger skal gjennomføres i forbindelse med kommunevalget i 2023.

– Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, sier Gjelsvik.