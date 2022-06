Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk sier Norge må huske på at ukrainerne kjemper for hele Europas framtid. Han ber norske myndigheter øke penge- og våpenstøtte. Han ber norske bedrifter bidra mer økonomisk. Og han ber Norge bryte bånd til Russland.

Han ber regjeringen gjøre om på smutthullet i sanksjonene som gjør at russiske fiskebåter får bruke norske havner. Og han ber nordmenn slutte å handle med Russland. Det er direkte støtte til krigsmaskinen i Moskva, sier han.

– Kanskje norske selskaper tenker på profitt på kort sikt. Men i det lange løp er det ikke i disse selskapenes interesse å finansiere dem som vil ødelegge Europa, sier Jatsiuk til NTB.

Han peker på eksport- og importtall som viser at handelen med Russland utgjør mer enn støtten som er gitt til Ukraina.

– Ikke bare hjelper disse selskapene Russland med å ødelegge Ukraina nå, men hvis Russland lykkes, vil det finansiere nye aggresjoner fra Russland, sier han.

Advarer mot smutthull

Jatsiuk sier at unntaket for russiske fiskebåter er et smutthull i sanksjonene som kan utnyttes både til å finansiere krigsmaskinen, samt til å smugle inn produkter som er underlagt sanksjoner.

– Sanksjonene som er innført, er ekte. De er ikke lenger symbolske, men rammer Russlands økonomi. Russland er avhengig av forsyninger og vil gjøre en ekstra innsats for å omgå sanksjonene. Russland har også endret sin maritime doktrine og lagt vekt på at de kan bruke trålere og andre fiskefartøyer til militære formål, sier han.

Jatsiuk understreker flere ganger at han er svært takknemlig for all støtten så langt. Det kommer det ukrainske folket aldri til å glemme, sier han.

Jatsiuk sier at Norge er ett av landene som har gitt mest støtte målt i antall kroner. Men målt etter BNP er det mange land som gir veldig mye mer enn Norge, påpeker han. Jatsiuk nevner også at det er en situasjon der både Norge og noen norske selskaper tjener svært godt på grunn av høye energipriser.

– Vi er veldig takknemlige for hva Norge har gitt så langt. Men vi er ved et så avgjørende øyeblikk nå at Ukraina trenger så mye mer støtte at vi forventer mer praktisk støtte fra Norge, sier han.

– Kjemper for Europa

Ambassadøren sier det er behov for direkte budsjettstøtte, prosjekter innen for eksempel helse og energi med norsk støtte og ekspertise, moderne våpen og annet forsvarsmateriell og humanitær støtte. Han ber både regjeringen og sivilsamfunnet bidra.

– Mitt budskap er at når dere tenker på om Norge skal gi Ukraina mer støtte, må dere også tenke på Norges interesser. Det er avgjørende for Norge at Russland ikke når sine mål i Ukraina. Vi er klare for å gjøre vår del. Men da forventer vi at alle våre partnere, og Norge, gir sterkere bidrag for å støtte oss, sier Jatsiuk.

Han sier at det etter 100 dager med krig er tydelig at dette er en avgjørende krig for hele Europa og den frie verden.

– I bunn og grunn handler dette om det skal være den mektiges rett, eller rettsregler som gjelder. Vi vil ikke ha dette primitive samfunnet der den sterkeste alltid har rett. Det er dette vi snakker om til syvende og sist. Å forsvare vår sivilisasjon.

100 dager med brutalitet

Jatsiuk sier i likhet med president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina skal og må vinne. En seier beskriver han som at Ukraina gjenerobrer alle områder de hadde før 24. februar. Så kan eventuelle forhandlinger skje.

Etter over 100 dager med krig er det brutaliteten Russland har vist og kampviljen og motet til de ukrainske styrkene han vil trekke fram.

– Det viktigste i dag er kanskje at vi lyktes i å forsvare vår eksistens. Det neste er at vi er veldig oppmuntret av at hele den siviliserte verden står bak Ukraina. Og det tredje er så klart at vi er midt i en forferdelig konfrontasjon mellom frihet og tyranni, mellom godt og ondt. Og det er ikke slutt, vi er ikke engang ved begynnelsen på slutten, sier Jatsiuk.

Han sier at Russland vil utslette hele Ukraina. At det er et folkemord som må etterforskes internasjonalt og straffes.

Ifølge Jatsiuk øker den ukrainske kampviljen jo flere grusomheter som avdekkes. Det merker han når han møter folk. Selv sier han at han ikke ville ha hatt problemer med å dra til fronten hvis han ikke hadde sitt diplomatiske oppdrag.

– Når tror du en seier kan komme?

– Det avhenger av hvor godt utstyrt våre styrker er. Alle kan se at vi kan forsvare vårt land. men vi trenger mer støtte, sier Jatsiuk.