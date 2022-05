Norstats juni-barometer for NRK og Aftenposten, viser at Arbeiderpartiet får en oppslutning på 21,8 prosent, 3 prosentpoeng tilbake fra forrige måling. Det er partiets laveste nivå siden januarmålingen.

Til tross for å ha levert tidenes jordbruksoppgjør til bøndene, går Senterpartiet tilbake 0,3 prosentpoeng og har en oppslutning på 6,3 prosent.

Det er partiets dårligste måling på Norstats målinger for NRK og Aftenposten, siden januar 2017.

Juni-barometeret viser også at Høyre er landets største parti for sjette måned på rad med 26,7 prosent, men går kun opp 0,2 prosentpoeng. SV er det partiet som går mest fram på målingen med 2,1 prosentpoeng, til 9,7 prosent. Rødt leverer en dårlig måling og faller 1,3 prosentpoeng, til 5,4 prosent.

Må ha med seg Rødt og MDG for å danne flertall

Blokkstillingen er nå svært jevn. Høyre, Frp, Venstre og KrF ville manglet én representant for å ha flertall i stortingssalen, mens Ap, Sp og SV til sammen er 12 mandater unna flertall. Alene har regjeringspartiene 55 representanter.

Et valgresultat ville krevd at de tre partiene også fikk med seg Rødt og MDG for å danne flertall.

For de øvrige partiene ender målingen slik:

MDG 3,6 prosent (+0,3), KrF 3,2 prosent (+0,2), Venstre 5,4 prosent (+0,4), FrP 13 prosent (0,0) og andre partier 5 prosent (+ 1,4)

Målingen er tatt opp mellom 24. mai og 30 mai, og feilmarginen er mellom 1,3 og 3,4 prosentpoeng