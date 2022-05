– Jeg mener gass må være del av den sjuende sanksjonspakken, men jeg er også realistisk. Jeg tror ikke det kommer der, sa Kallas da hun ankom dag to av EU-toppmøtet i Brussel.

Kallas sier hun ble positivt overrasket over at EU-landene klarte å komme til enighet om et importforbud mot russisk olje sent mandag kveld. Oljeforbudet har vært siste bit i puslespillet om en sjette sanksjonspakke.

Også gass ble kort diskutert på mandagens møte, forteller Kallas.

– Gass er selvfølgelig mye vanskeligere enn olje. Neste runde med sanksjoner blir vanskelig, sa Kallas.

Kutter leveranser

Kallas advarer om at sanksjonene etter hvert vil merkes også utenfor Russland. Mandag kom nyheten om at russiske Gazprom kutter gassleveransene til Nederland.

– Bekymringen er at Russland skrur av ikke bare for Nederland, men også Danmark. Kanskje er det sånn at Russland selv vil sanksjonere gass, sa hun.

Også Latvias statsminister Krisjanis Karins etterlyste strengere sanksjoner mot Russland tirsdag morgen.

– Jo sterkere sanksjonene er, jo fortere er krigen over. Jeg har sagt siden 24. februar at vi trenger umiddelbare og fullverdige energisanksjoner mot olje, kull og gass, sa han til pressen.

Belgias statsminister Alexander De Croo avviser på sin side at det er aktuelt å gå videre med et gassforbud.

– Denne sanksjonspakken er et stort steg fremover. Nå tror jeg vi må ta en pause, sa han til pressen tirsdag.

Unntak for olje i rør

Mandagens oljeforbud ble banket på plass etter lange og intense diskusjoner der Ungarn til slutt fikk gjennomslag for flere av sine krav.

Importforbudet gjelder foreløpig kun russisk olje fraktet sjøveien og ikke olje sendt via rørledninger, som Ungarn er avhengig av. Dermed er en tredel av oljen EU importerer fra Russland, fortsatt unntatt sanksjoner.

Dessuten får Ungarn og Slovakia forsikringer om at de kan kjøpe russisk olje fraktet til sjøs dersom andre forsyningslinjer blir kuttet.

Tsjekkia får unntak fra oljeforbudet i 18 måneder, skriver Politico.

Forsvarer kompromisset

«En enighet er nådd. Ungarn er unntatt oljeembargoen!», skrev Ungarns statsminister Viktor Orban på Facebook etter møteslutt mandag kveld.

EUs utenrikssjef Josep Borrell forsvarer på sin side oljekompromisset. Han kaller enigheten «gode nyheter».

– Nå har vi en plan om å forby 90 prosent av all oljeimport til unionen ved slutten av året, sa Borrell da han ankom toppmøtet tirsdag morgen.

– Vi gir et unntak for land uten kyst. Det synes jeg er en fornuftig vei ut av diskusjonen, sa han.

Matsikkerhet og forsvar

På mandagens toppmøte ble EU-lederne også enige om å gi 9 billioner euro, tilsvarende 9.000 milliarder kroner, i finansiell støtte til Ukraina.

På toppmøtets andre dag er det forsvarssamarbeid og matsikkerhet som står på agendaen, samt EU-kommisjonens omfattende energiplan «RePower EU».

Det internasjonale samfunnet har de siste ukene oppfordret Russland til å tillate eksport av ukrainsk korn. Frykten er at blokader gjør at skip fraktet med korn ikke får forlate ukrainske havner.

Både Russland og Ukraina er blant verdens viktigste eksportører av hvete.