Mandag begynner toppmøtet i EU-kommisjonen der det er ventet at landene vil prøve å komme til en enighet om russisk oljeembargo. Markedet venter spent på utfallet, og det presser prisen oppover, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

– Det er ingen tvil om at markedet priser inn i forkant at det kommer til et kutt eller en embargo. De har diskutert det i en måned, så det er ikke gitt at det kommer nå, men vi ser at prisene reagerer, sier hun til NTB.

Hun påpeker at det er et stort volum som forsvinner fra markedet hvis det ender med en embargo. For et land som Ungarn kommer over halvparten av landets råolje og oljeprodukter fra Russland.

– Markedet følger veldig godt med på dette. Det er veldig spesielt ettersom Russland er den største leverandøren av energi til Europa. Det er en veldig spesiell situasjon, sier Saltvedt.

Kan presse prisene mer opp

Dersom EU ender med å kutte russisk olje, kan det få konsekvenser for lommeboka til folk flest. Dyrere drivstoff påvirker nær sagt alle produkter som skal transporteres.

– Prisen på drivstoff påvirker veldig mye. En ting er det man står ved pumpen og fyller, men drivstoffkostnaden inngår i alle produkter som selges. Det kan føre til høyere prisvekst. Så er det også slik at høyere oljepriser og drivstoffkostnader kan legge en demper på den økonomiske veksten, sier Saltvedt.

Hvis EU ikke klarer å bli enige, vil trolig prisen falle noe. Men blant annet økt bilbruk i USA i sommermånedene vil trolig føre til at prisen ikke faller betraktelig.

EU jobber med å finne tiltak som skal gjøre det lettere å stenge kranene fra Russland. Blant annet om land som Ungarn kan få særegne løsninger for å omstille seg.

Hvordan en oljeembargo vil slå ut på oljeprisen, avhenger av hvordan det gjøres, sier Saltvedt.

Bilfri søndag

– Det er veldig vanskelig å si, for det er så politisk styrt. Det ser ut til at det bidrar til å holde prisen høy når den øker i forkant av beslutningene, sier Saltvedt.

Mulige tiltak kan være at land som USA igjen velger å bruke av de strategiske oljereservene. Det er mellomvalg i USA i høst. Høye bensinpriser fører til misfornøyde velgere.

– Høye bensinpriser er noe av det verste USA vet, særlig i forkant av et valg. Så man kan ikke se bort fra at USA vil ta av reservene igjen, sier Saltvedt.

– I Europa diskuterer man ulike tiltak for å dempe trykket. Det kan komme tiltak som rasjonering eller andre grep som bilfri søndag for å få ned forbruket, samt tiltak for å hjelpe enkelte lavlønnsgrupper, sier Saltvedt.

Usikkerhet

Det er imidlertid usikkert om slike tiltak vil kunne presse prisen betraktelig ned.

– Men for eksempel man kan dempe en videre vekst. Det er også interessant å se på om de må gjøre mer. Det er mange forslag som har kommet opp om hvordan man kan spare på oljeforbruket sier Saltvedt.

På sikt kan omstillingen EU er i ferd med å gjøre, også påvirke Norge som oljenasjon. På kort sikt vil prisene holde seg høye, men på lang sikt kan etterspørselen etter norsk olje bli mindre.

– Følgene av EUs avgjørelse vet vi ikke ennå, men vi kan definitivt si at det får følger. Det er viktig å se på hvilke tiltak de kommer med nå, sier Saltvedt.