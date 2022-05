Miljøministeren skal lede råd for rettferdig omstilling i arbeidslivet

Rådet vil være en plattform for dialog om temaer direkte knyttet til omstilling i arbeidslivet drevet fram av miljø- og klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt, opplyser regjeringen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som skal lede rådet, har invitert arbeidslivets parter til å delta.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å bruke dette rådet til å løfte reelle dilemmaer og veivalg med partene før viktige beslutninger tas på veien mot nullutslippsframtida. Trepartssamarbeidet som vi har utviklet over generasjoner, er unikt og helt nødvendig for å lykkes med omstillingen av Norge, sier Eide.

Ber om plass ved bordet

WWF Verdens naturfond sier at et omstillingsråd ville hatt betydelig mer kredibilitet dersom miljøorganisasjonene hadde blitt inkludert i stedet for å plasseres på sidelinjen.

De ber om at miljøbevegelsen får plass ved bordet.

– At regjeringen tror de kan gjennomføre en rettferdig omstilling uten miljøbevegelsen ved bordet, viser manglende forståelse for at klimaendringer og naturødeleggelser også er urettferdig for arbeidstakere og mennesker verden over, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Gode og trygge jobber

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er derimot godt fornøyd.

– Klimaløsere har med dette fått et eget utvalg. Rettferdig omstilling betyr at arbeidstakere skal få gode og trygge jobber på veien mot et klimavennlig samfunn, sier Følsvik til NTB.

Hun sier regjeringen med rådet viser at de tar rettferdig omstilling på alvor, og at det skal jaktes på klimaløsninger sammen med partene i arbeidslivet.

Rådets første møte holdes til høsten.