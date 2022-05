Skjebnedag for Fornebubanen

Fornebubanen blir skrinlagt dersom Ap, SV og Rødt sier nei. Disse tre er de eneste partiene som ennå ikke gjort seg opp en mening, skriver Aftenposten.

Mandag kveld vil trolig Ap og SV bestemme seg. Om de to partiene vil sette en stopper for Fornebubanen, er det ventet at Rødt vil gjøre det samme, ifølge avisen.

I april ble det kjent at prosjektet blir langt dyrere enn antatt. Prisen er nå anslått til 26,4 milliarder kroner for en 8 kilometer lang T-banestrekning mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum.

Bilister kan slippe en stor ekstraregning hvis byggingen stanses, melder NRK. Uten banen gjelder ikke avtalen om økte bompengetakster som staten, Oslo og Viken har inngått. Avtalen innebærer en økning i bompengene på i gjennomsnitt 40 prosent. Pengene skal brukes til å finansiere kollektivtiltak i Stor-Oslo, og en stor andel av dette var tiltenkt Fornebubanen.

– Uten Fornebubane har vi ingen enighet om tilleggsavtale til Oslopakke 3, sier fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap), til kanalen.

Uten tilleggsavtalen vil den gamle avtalen fra 2016 fortsatt gjelde, og bompengenivået vil være det samme som i dag framover.