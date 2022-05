LO-lederen tror ikke på pensjonsopprør

– Jeg tror ikke det blir et pensjonsopprør, sier Følsvik til NTB.

Mandag holder hun åpningstalen når LO samles til sin første kongress siden 2017 – ett år forsinket på grunn av koronasituasjonen i fjor. Pensjon ventes å bli et av de største diskusjonstemaene på det fem dager lange politiske verkstedet, sammen med kjente kranglesaker som klimamål, oljeleting, strømpriser og EØS.

Følsvik føler seg likevel trygg på at kongressen vil slutte seg til det som har vært LOs hovedlinjer helt siden den omdiskuterte pensjonsreformen trådte i kraft i 2011.

– Jeg tror egentlig ikke vi er så veldig uenige om pensjon i LO-familien. Det har hele veien vært noen som ønsker omkamp om pensjonsreformen og prinsippene i pensjonsreformen, men det har ikke vært LO-kongressens ønske, sier hun.

Pensjonspolitisk vedtak

For å sikre at saken blir grundig behandlet, har LO-ledelsen lagt fram et 13 sider langt forslag til pensjonspolitisk vedtak.

Der er kjernepunktet et mål om at samlet pensjon når man går av ved 67 års alder, skal tilsvare minst to tredeler av tidligere lønn.

– Det har vært LOs mål hele veien, og det er dette vi fortsatt mener det bør være, sier Følsvik.

– Men dette er komplisert, og det er også derfor det legges fram et så bredt og grundig dokument.

LO-lederen tror også at pensjonsreformens levealdersjustering er kommet for å bli. I forkant av kongressen har flere grupperinger i LO utfordret dette prinsippet, spesielt for minstepensjonister og uføre.

– Det kan godt komme justeringer, og det kan godt hende vi må se på hvordan det slår ut for enkelte grupper, fastslår Følsvik.

– Men at vi skal gå vekk fra enhver form for levealdersjustering, har jeg ingen tro på at det er politisk vilje til, sier hun.

Utvikle, ikke avvikle pensjonsreformen

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener målet bør være å videreutvikle og tette hullene i pensjonsreformen, heller enn å vrake den.

– Men vi ser jo at det er en del grupper som faller igjennom, sier Nord til NTB.

Hun viser til at pensjonsutvalget, som ble nedsatt av forrige regjering for å evaluere pensjonsreformen, skal komme med sin rapport i juni.

– Da må man se på hvilke hull denne kommisjonen peker på og hvordan man vil tette disse hullene på en slik måte at de som faller utenfor, kommer bedre ut, sier Nord.

Hun minner samtidig om at pensjonssystemet ikke bare må være økonomisk bærekraftig for staten. Det må også være økonomisk bærekraftig for mottakerne.

– Det er ingen som er tjent med at vi får et A- og B-lag i Norge, eller at forskjellene øker og en stor gruppe pensjonister får så dårlig kjøpekraft at de er helt avhengige av andre støtteordninger for å få dagliglivet til å gå rundt, sier Nord.

– Da har vi egentlig bare flyttet pengene, og det tyter ut et annet sted.