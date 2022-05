Etter USA er Russland verdens nest største våpeneksportør. Russiske våpen er spesielt populære i Sørøst-Asia, nærmere bestemt Vietnam, Myanmar, Malaysia og Indonesia.

Det er det flere årsaker til.

Først og fremst er russiske våpen generelt billigere enn amerikanske og europeiske, i tillegg til at russisk forsvarsindustri har vært villige til å akseptere delbetaling i råvarer, drive felles produksjon og, i motsetning til USA og europeiske land, bryr ikke Russland seg om hvorvidt landet de selger våpen til overholder menneskerettigheter eller ei.

Men bilder av havarerte og forlatte militært kjøretøy, har ført til at flere av Russlands beste kunder nå setter spørsmålstegn ved kvaliteten og påliteligheten til russiskprodusert militærutstyr, skriver South China Morning Post , gjengitt av Business Insider.

Flere kjøpere er nå i tvil

I en rapport skrevet av det Singapore-baserte ISEAS-Yusof Ishak Institute, kommer det frem at Ukraina-krigen har skadet ryktet til Russlands militærutstyr i Sørøst-Asia.

(Saken fortsetter under bildet).

Illustrasjonsfoto. En ødelagt russisk stridsvogn. Foto: Efrem Lukatskyj / AP / NTB

Ifølge forfatter av rapporten, seniorstipendiat Ian Storey, vil krigen gjøre det vanskelig for russisk forsvarsindustri å gjenopplive salget og vil trolig føre til nedgang i våpeneksporten til Sørøst-Asia.

Storey sier til avisen at flere potensielle kjøpere nå er i tvil.

For eksempel skal Vietnam angivelig ha vurdert å kjøpe et av Russlands mest avanserte jagerfly, en fjerde generasjon pluss SU-35, frem til et russisk SU-35 i april ble skutt ned av en ukrainsk luftvernmissil.

Også på slagmarken har russisk utstyr som angivelig også brukes av Vietnam, Laos og Indonesia, lidd store tap og ødeleggelser.

Vil ikke bli avhengig av USA – frykter Nord-Korea utnytter muligheten

Det er derimot ikke bare å kutte ut import av russiske våpen for Sørøst-asiatiske land.

Tidligere har særlig Indonesias avhengighet av russiske våpen skapt debatt i lys av G20-møtet landet skal være vertskap for i november.

Indonesias president Joko Widodo pg Russlands president Vladimir Putin. Indonesia ønsker fortsatt å ha Putin rundt bordet under toppmøtet i november. Bildet av dem er tatt i 2016. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP/NTB

Enkelte medlemmer av den mellomstatlige gruppen på 19 land og EU har truet med å boikotte arrangementet hvis Russlands president Vladimir Putin og delegater fra Moskva får delta.

Indonesia var også i utgangspunktet treg til å kommentere Ukraina-krigen offentlig, men i forrige måned støttet de en FN-resolusjon som fordømte invasjonen. Men hittil har de ikke villet utestenge Putin fra toppmøtet i november.

Årsaken skal blant annet være forholdet Indonesia har til Russland og at de ikke vil kutte ut russisk våpenimport helt, for dermed å bli avhengig av USA, skriver Al Jazeera.

I tillegg frykter Zachary Abuza, fra Washington-baserte National War College, at mindre import fra Russland kan åpne for at Nord-Korea kommer inn på markedet.

Det står ikke bare på produksjonskvalitet

De mange bildene av ødelagte og forlatte stridsvogner og annet russisk militært utstyr, kan derimot ikke bare skyldes produksjonskvalitet.

Abuza mener den virkelige fiaskoen ikke er Russlands utstyr, men landets taktikk, inkompetente ledelse, umotiverte tropper og feilaktige forutsetninger bak beslutningen om å gå til krig.

(Saken fortsetter under bildet).

Ødelagte russiske stridsvogner i Ukraina. Foto: Efrem Lukatskyj / AP / NTB

At Ukrainas høyt motiverte og flinke militære styrker nå hamler opp med avanserte russiske antipanserraketter og godt bevæpnede droner, ødelegger Russlands rykte for å levere billig, men pålitelig utstyr, mener Abuza.

Storey fra ISEAS-Yusof Ishak Institute tror også at Russland som følge av store tap kan måtte beordre sin forsvarsindustrielle sektor til å utsette produksjon ment for eksport og prioritere landets egne væpnede styrker.

En slik leveringsforsinkelse og mulige kanselleringer, vil ytterligere skade den russiske industriens pålitelighet.