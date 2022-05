På Norstats mai-gallup for Vårt Land får KrF en oppslutning på 4,7 prosent. Det er en framgang på 1,6 prosentpoeng fra forrige måling og bestenotering siden striden i 2018, hvor partiet valgte å samarbeide med de borgerlige partiene i stedet for venstresiden.

– Klart det er kjekt. Disse tallene motiverer oss, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Framgangen løfter KrF over sperregrensen, og dermed sikrer partiet borgerlig flertall dersom målingen hadde vært valgresultatet. Dette til tross for at både Frp og Høyre går tilbake med 1,5 prosentpoeng hver.

Høyre får en oppslutning på 26,8 prosent i den ferske målingen, mens Frp ender på 12,8.

Mest fram går Arbeiderpartiet, med 3 prosentpoeng. Partiet får en oppslutning på 23,9 prosent. Størst fall har SV, som går tilbake med 2,3 prosentpoeng til 7,3 prosent.

For de øvrige partiene er resultatet som følger: Rødt: 6,5 prosent (-0,1), Senterpartiet: 6,1 prosent (+0,6), Venstre: 4,7 prosent (+0,4), MDG: 3,0 prosent (-0,2) og Andre: 4,3 (+0,1).

Feilmarginen er på mellom 1,7 og 3,2 prosentpoeng, og den er størst for de største partiene.