– Jeg ser alvorlig på de sakene som er omtalt i mediene og det som har kommet fram den siste tida. Jeg forventer at Forsvaret tar sitt ansvar som arbeidsgiver og følger opp både de enkeltsakene som har kommet fram, men også ser på hele systemet for varsler og oppfølging av alle former for mobbing og seksuell trakassering, sa Gram i spørretimen på Stortinget onsdag.

– Det skal være nulltoleranse for dette, sa forsvarsministeren.

NRK publiserte tidligere onsdag et intervju med forsvarssjef Eirik Kristoffersen der han fortalte at Forsvaret vil gå gjennom alle varslingssakene de har, på nytt. Ifølge Kristoffersen er det åpenbart at Forsvarets omdømme er skadd av de mange varslene som er avdekket i mediene den siste tida.

Gram sier han har hatt flere samtaler med Kristoffersen om sakene, og at han er glad for signalene forsvarssjefen nå kommer med.

– Jeg har i min dialog med forsvarssjefen sagt at jeg ønsker en nokså snarlig tilbakerapportering til meg om hvordan dette nå blir fulgt opp fra Forsvarets side.

Det var Ine Eriksen Søreide (H) som tok opp saken i spørretimen.