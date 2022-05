Tonen mellom partene var god da årets statsoppgjør startet for en måneds tid siden. Nå er de i innspurten med fare for streik hengende over seg. F.v. Guro Lind i Unio, Pål N. Arnesen i YS stat, Statens personaldirektør Gisle Norheim, Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat og Egil André Aas i LO Stat. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB