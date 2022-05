Mehl vurderer å øke nødetatenes PLIVO-kompetanse

PLIVO står for «pågående livstruende vold». Fredagens knivstikking i Numedal hvor en kvinne ble kritisk skadd, ble håndtert som en slik PLIVO-hendelse.

Leder i Ambulanseforbunnet, Ola Yttre, mener PLIVO-kompetansen til landets ambulansepersonell er for dårlig.

– Det er en kompetanse som må være godt innøvd, men det er det ikke. Det er for lang tid mellom øvelsene. Det sies at man skal trene på dette en gang i året, men flere steder i landet har man ikke øvd på flere år, sier Yttre til TV 2.

Både Helsedirektoratet og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at det har vært færre PLIVO-øvelser de siste årene på grunn av pandemien.

Mehl sier det er viktig at alle nødetatene får tatt igjen etterslepet, og at regjeringen blant annet ser på muligheten for å øke kravet om praktisk PLIVO-trening til flere ganger i året.

– Det er noe av det vi vurderer. Regjeringen har satt i gang et arbeid for å se hvordan man kan styrke den samlede beredskapen i Norge, sier Mehl til kanalen.