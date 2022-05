Intern KrF-strid om sentralisering

– Vi ser at landet vårt er langt og stort. Det viktigste for oss er at man beholder en viss form for lokalkunnskap. KrF består av medlemmer rundt i landet. Det ønsker vi å fortsette med og være et landsdekkende parti, sier fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen i Viken KrF til NRK.

Høringsfristen gikk ut sist søndag. Også KrFs fylkesledere i Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark går mot forslaget. Samtidig er det skepsis både i Nordland, Vestland og Vestfold og Telemark.

Bakgrunnen for omorganiseringen er katastrofevalget i fjor. Da falt KrF under sperregrensen for første gang etter krigen. Støtte fra 3,8 prosent av velgerne førte til at stortingsgruppen ble redusert fra åtte til tre representanter. Partiet får dermed vesentlig mindre i offentlig støtte.

– Vi er glade for at fylkeslagene har tatt seg god tid til å jobbe med høringen, og at også mulige negative sider kommer fram. Å få fram så mange synspunkter som mulig, er grunnen til at man har en høring, det gir styret best mulig grunnlag før man tar en beslutning, sier Bollestad i en epost.

Hun sier at ingen beslutninger er tatt.

KrFs sentralstyre skal behandle saken kommende helg.