Tybring-Gjedde: Er vi på MDGs landsmøte?

«Frp vil fjerne moms på reparasjonstjenester på husholdningsprodukter, klær og sko», het det i resolusjonsforslaget som falt på Frps landsmøte lørdag.

Forslaget, som opprinnelig kommer fra MDG, var i utgangspunktet anbefalt av redaksjonskomiteen ledet av Ketil Solvik-Olsen. Flere stemmer fra Frps stortingsgruppe uttrykte imidlertid sterk motstand mot forslaget.

– Har vi kommet på MDGs landsmøte? spurte Christian Tybring-Gjedde retorisk, til latter i salen.

– Reparer så mye dere vil. Jeg skal ikke betale for det, slo han fast. Han sa også langt på vei at han ikke kom til å jobbe for dette forslaget på Stortinget dersom det ble vedtatt.

Også stortingskollega Roy Steffensen tok til orde for å avvise forslaget.

– I revidert budsjett foreslo vi å bruke 750 millioner kroner på å fjerne bompenger. Skal vi bruke 500 millioner kroner årlig på at folk sparer sju kroner på å sy inn en knapp? spurte han.

– Vi må fronte skikkelig, ekte Frp-politikk, slo han fast.