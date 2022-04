– Vi etterlyser først og fremst informasjon slik at vi kan vurdere om vi er enige med regjeringen eller ikke, sier Solberg til Nettavisen.

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen ikke følger EUs sanksjoner når det gjelder sensur av de russiske propagandakanalene Russia Today (RT) og Sputnik.

I et skriftlig spørsmål ber Høyres partileder statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) begrunne avgjørelsen bedre.

– Ytringsfriheten står og skal stå sterkt i Norge. Men det kan fremstå som paradoksalt dersom statlig russisk krigspropaganda skulle ha et sterkere rettsvern enn for eksempel reklame for livssyn eller norske politiske partier på TV, skriver Solberg i spørsmålet sitt.

Til Nettavisen sier hun at statsministeren bør offentliggjøre de juridiske vurderingene, ikke bare komme med en generell henvisning i en redegjørelse.