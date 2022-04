Støre-regjeringen valgte å legge avtalen fram for Stortinget uten å gjøre noen endringer fra det Solberg-regjeringen la fram. Avtalen gir USA det som omtales som «omforente områder» på fire norske militærbaser, altså områder USA selv betaler for å bygge og får råderett over.

Kritikere har ment at dette utfordrer norsk basepolitikk, som sier at vi ikke skal ha utenlandske baser på norsk jord. SV har varslet at de er imot avtalen. Høyre advarer regjeringen mot å gå i forhandlinger med SV om avtalen.

– Regjeringen har vår fulle støtte. Det er utrolig viktig at det ikke blir noe spill i Stortinget om avtalen, sier tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

De omstridte områdene skal opprettes på Sola, Evenes, Rygge og Ramsund. Det åpnes også for å opprette flere slike områder.