Macron ligger nok en gang an til å vinne over høyrenasjonalisten Marine Le Pen når Frankrike velger sin neste president, slik han også gjorde i 2017.

SISTE: Marine Le Pen erkjenner nederlaget i det franske presidentvalget.

Den franske presidenten har ledet klart på meningsmålingene foran andre valgomgang. I første valgomgang fikk Macron 27,8 prosent av stemmene, mens Le Pen fikk en oppslutning på 23,1 prosent.

Det har likevel vært knyttet spenning til om Macron ville klare å få et flertall av stemmene til de mer venstreorienterte velgerne, slik han gjorde for fem år siden.

Macron har kommet med en rekke løfter til franske velgere i år, blant annet full sysselsetting og reform av pensjonssystemet. Under valgkampen ble han kraftig kritisert for å engasjere seg for sent og skape for lite entusiasme.

I en alder av 39 år ble Macron i 2017 valgt som Frankrikes president for partiet han selv grunnla året før, kalt La République en Marche! – på norsk Republikken framover!

Den gang vant Macron over Le Pen med 66,1 prosent av stemmene, mot Le Pens 33 prosent.

Medier: Rekordmange hjemmesittere

Den høyreekstreme lederen Marine Le Pen i Nasjonal samling lå bak på meningsmålingene foran andre valgrunde i Frankrikes presidentvalg søndag. Men det er mange usikkerhetselementer, og hun kan komme sterkt i innspurten. Foto: Jeremias Gonzalez / AP / NTB Foto: NTB

Franske medier spår at 28 prosent av velgerne i Frankrike har valgt å sitte hjemme på valgdagen. Det vil i så fall være det høyeste tallet siden 1969.

Tallet er basert på målinger fra tre ulike meningsmålingsinstitutter i Frankrike, gjengitt av flere franske medier, deriblant Le Monde , søndag.

I første runde av presidentvalget 10. april var andelen hjemmesittere på 26,3 prosent.

Klokken 17 var valgdeltakelsen på 63,2 prosent, en nedgang på mer enn 2 prosentpoeng fra samme tid i andre runde av presidentvalget i 2017. Den gang ble Emmanuel Macron valgt til president, og han møter samme motstander i Marine Le Pen i den avgjørende runden av årets presidentvalg.

Fransk TV-kanal erklærte Macron som valgvinner i kjapt slettet tweet

Den franske TV-kanalen BFMTV erklærte Emmanuel Macron som vinner av det franske presidentvalget på Twitter søndag kveld, men slettet raskt alle spor etter seg.

Kort tid etter Twitter-meldingen ble publisert, fjernet kanalen den, skriver den belgiske avisen Le Soir.

– Emmanuel Macron gjenvalgt: Hør hele talen hans fra Champ de Mars, skrev de og henviste til der Macron skal tale til sine tilhengere senere søndag kveld, uansett om det blir seier i valget eller ikke.

De siste valglokalene i Frankrike stenger klokken 20, og da kommer også den første valgprognosen basert på offisielle tall.

Det er ulovlig å publisere meningsmålinger på selve valgdagen i Frankrike, men ifølge belgiske RTBF viser målinger at Frankrikes president Emmanuel Macron ligger an til å få mellom 55 og 58 prosent av stemmene i presidentvalget.

Belgiske målinger: Over 50 prosent av stemmene går til Macron



Ifølge belgiske RTBF viser målinger at Frankrikes president Emmanuel Macron ligger an til å få mellom 55 og 58 prosent av stemmene i presidentvalget.

Tallene til den belgiske kringkasteren RTBF er hentet fra to meningsmålingsinstitutter og er basert på velgere som hadde stemt innen klokken 17.

Målingene deres gir Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske partiet Nasjonal samling mellom 42 og 45 prosent av stemmene.

Avisen La Libre har de samme tallene som RTBF, men skriver at de baserer sine anslag på tall fra fire meningsmålinger utført av fire forskjellige institutter i Frankrike.

Valglokalene stengte klokken 20



Hos avisen Le Soir vil Macron få 55 prosent av stemmene mot 45 prosent til Le Pen, ifølge de første anslagene fra meningsmålingsinstituttene de bruker.

Alle tre medier legger til at tallene kun er foreløpige anslag og må leses med forbehold om endringer.

De siste valglokalene i Frankrike stenger klokken 20, og da kommer også den første valgprognosen basert på offisielle tall.

Det er ulovlig å publisere meningsmålinger på selve valgdagen i Frankrike, men det hindrer ikke mediene i nabolandene, blant annet Belgia og Sveits, i å publisere sine.