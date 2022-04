– Støre var her rett før han ble statsminister. Jeg hadde ham med i en god time inne i gruva. For å si det sånn: Han gråt nesten da jeg kjørte ham ut. Hans ord var sånn at, dette kan vi jo ikke si nei til. Men det er vel andre krefter også som presser på, sier Svein Jonny Albrigtsen til NTB.

Han er sikkerhetsinspektør i Gruve 7 på Svalbard og har jobbet der siden 1985. Samtidig er han leder i LO og Arbeiderpartiet på Svalbard og er med på å fronte kampen for å reversere avgjørelsen om å legge ned kullgruva, som eies av den norske stat.

– Veldig rart

I ryggen har han et bredt lag av kullgruvearbeidere – de siste i Norge – som ber regjeringen om å ta grep.

– Det er en forferdelig beslutning. Vi håper jo at den blir reversert, sier Tommy Albrigtsen (ikke i slekt med den nevnte Albrigtsen) til NTB.

Han er beltevakt i gruva og sørger for at kullet kommer ut gjennom cirka seks kilometer med transportbånd.

– Nå var det ikke Arbeiderpartiet som tok avgjørelsen, det skjedde før de kom i regjering. Men at de skal understøtte det, blir veldig rart. Arbeiderpartiet står jo for industri og arbeidsfolk, så vi forventer at de er med på å la oss få drive ut gruva, sier beltevakten, som har jobbet i gruveselskapet Store Norske siden 2011.

Han mener at man trenger industriarbeidsplasser i Longyearbyen, ikke minst for å sikre den norske tilstedeværelsen. Han tror ringvirkningene kan bli store hvis gruva legges ned.

– De er nødt til å tenke på det og bruke de ekstra kronene på at Gruve 7 skal bestå. Det håper jeg virkelig at hele Arbeiderpartiet støtter og lar oss få drive.

– La gruva leve!

Et ferskere tilskudd i Gruve 7 er elektrikeren Simen Lindsnes, som begynte i jobben i fjor.

– Det blir vel en kort karriere, sier han.

Lindsnes synes det er dumt at man setter strek for et så viktig stykke norsk industrihistorie.

– Når vi vet at vi tar ut verdens reneste kull, så er det dumt at vi legges ned. Og når én aktør legger ned, er det andre som starter opp og selger mer et annet sted. Så det er jo dumt.

– Hvorfor tror du de gjør det da?

– Det er vel noen som ikke liker kull i Norge og sitter på Stortinget og har fått litt makt, da. Så vet de kanskje ikke historien bak dette og hvilken kvalitet det er på råvarene.

– Hva er beskjeden din til dem?

– La gruva leve!

Det statlige selskapet Store Norske har besluttet å avvikle siste del av gruvedriften på Svalbard, i Gruve 7. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Politikk

Avgjørelsen om å stenge ned gruva er på et vis fattet i flere ledd. Først vedtok lokalstyret i Longyearbyen å legge ned kullkraftverket fra 2023. Hit leveres en stor andel av kullet fra Store Norske, mens resten går til eksport.

Etter denne avgjørelsen besluttet det statlige selskapet å legge ned gruvedriften, som har en over 100 år lang historie på Svalbard.

Nå håper Svein Jonny at politikerne i Oslo snur.

– Det her er jo politikk. Det er derfor vi har drevet med å ta ut kull her. Det er det det har handlet om i alle år, sier han.

– Norge skal vel se så fint ut

Helt siden starten har gruvedriften bidratt til Norges suverenitetshevdelse på Svalbard. Og hvis Store Norske trekker seg ut, åpner Svalbardtraktaten for at andre kan overta.

– Da kan andre traktatland i framtiden komme og overta disse eiendommene. Og da vil for eksempel Russland være den eneste nasjonen som har bergverksvirksomhet på Svalbard, med sin gruve i Barentsburg, sier Albrigtsen.

– Hvorfor tror du de har valgt å legge ned da?

– Nei, det har jo vært møter både i Glasgow og Paris, og Norge skal vel se så fint ut, og «se her, vi driver ikke med sånt». Det er jo som Støre sa til meg: «Kull er omstridt».

Ny virksomhet

Ifølge Store Norske er de like opptatt av å skape industriarbeidsplasser som Albrigtsen og de andre arbeiderne i Gruve 7.

– Samtidig er det viktig for oss at arbeidsplassene er fremtidsrettede. Derfor jobber vi hardt for å utvikle ny virksomhet som bygger på vår brede arktiske industrikompetanse, og som det er naturlig at drives fra Svalbard, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas til NTB.

Han sier at Store Norske har mange spennende initiativ på gang, men for at de skal bli realisert, må de jobbe enda bedre sammen både lokalt og med sentrale myndigheter.

– Vi ønsker oss et tettere samarbeid med Støre-regjeringen fremover for å sikre støtte til de konkrete omstillingsinitiativene vi jobber med. Ett av områdene er omstilling fra fossil til fornybar energiproduksjon i Arktis. Et annet er naturrestaurering etter gruvevirksomheten på Svalbard, sier Ertsaas

Støre: – Gjorde sterkt inntrykk

NTB har formidlet kommentarene fra gruvearbeiderne til statsministeren. Han svarer følgende:

– Kullgruvedriften er en viktig del av Svalbards historie. Besøket mitt dit, som Albrigtsen viser til, gjorde sterkt inntrykk på meg, og jeg forstår at det er tøft for dem som har jobbet der et langt arbeidsliv, når gruvedriften legges ned. Samtidig er det slik at Store Norske selv har bestemt å avvikle driften av Gruve 7 fordi det ikke lenger er økonomisk grunnlag for den.

Støre viser til at svalbardsamfunnet også har fått et bredere næringsgrunnlag enn gruvedrift, med arbeidsplasser blant annet innen forskning, service og reiseliv.

– Det er ikke naturlig å bruke store statlige pengebeløp på å subsidiere kulldrift når vi samtidig skal redusere klimagassutslippene. Verden må uansett fase ned bruken av kull for å bremse den globale oppvarmingen som allerede er merkbar, ikke minst i Arktis, sier Støre.