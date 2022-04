Tyrkia stenger luftrom for russiske fly til Syria

Tyrkia hadde gitt Russland tillatelse til å fly gjennom tyrkisk luftrom i en periode på tre måneder fram til april, men tillatelsen er utløpt, sier utenriksminister Mevlut Cavusoglu lørdag.

Han legger til at han har orientert sin russiske kollega Sergej Lavrov om saken.

Tiltaket er en av de sterkeste markeringene mot Russland som Tyrkia har gjort i forbindelse med den russiske krigføringen i Ukraina.

Tyrkia har, til tross for å være et Nato-land, vanligvis et godt forhold til myndighetene i Kreml. Tyrkia har også et godt forhold til Ukraina og har forsøkt å mekle mellom partene i krigen.

Russiske myndigheter har ennå ikke kommentert saken.

Sammen med Iran har Russland vært den viktigste støttespilleren til Assad-regimet under krigen i Syria. Tyrkia har på sin side støttet den syriske opposisjonen, med unntak for de kurdiske styrkene.