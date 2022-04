Svenske sosialdemokrater tar Nato-beslutning senest 24. mai

Beslutningen kommer til å avgjøre om Sverige kan levere inn en Nato-søknad allerede i sommer.

Fredag møttes partiledelsen og partiets gruppe i Riksdagen for å diskutere hvorvidt partiet fortsatt skal gå inn for at Sverige skal være alliansefritt. Denne linjen ble bekreftet så sent som i november under partiets landsmøte.

Det er partiledelsen som bestemmer om linjen skal endres eller ikke, men de nesten ukene kommer diskusjonen til å føres i partiets 26 distriktslag. Partiledelsen lover å lytte til disse diskusjonene.

Russlands angrepskrig mot Ukraina har satt i gang en diskusjon i både Sverige og Finland om landene bør søke Nato-medlemskap.