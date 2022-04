Venstre: Norge bør åpne for at Georgia innlemmes i Nato

Krigen i Ukraina har ført oss inn i en ny tid der friheter vi har tatt for gitt, står i fare, understreket Melby i en tale til Venstres landsstyre fredag. Det betyr at Norge må legge om kursen på flere områder, mener hun:

* Norge må gjøre mer for å styrke Natos forsvarsevne.

* Vi må gjøre mer for europeisk energisikkerhet.

* Tiden er inne for en ny EU-debatt.

Bør støtte Georgia

Krigen tvinger også fram fornyet diskusjon om medlemskap for Russlands naboland Georgia, påpekte Melby. Landet, som var i krig med Russland i 2008, ønsker seg medlemskap i både EU og Nato.

– Georgia kan være neste land på diktatorens liste. Jeg mener vi må sette inn alt vi kan for at det aldri skjer, sier Melby.

I juni møtes de 30 Nato-landene til sitt årlige toppmøte. Da vil temaet om utvidelse av forsvarsalliansen etter all sannsynlighet stå på dagsordenen. I en slik diskusjon bør Norge stille seg åpen, positiv og som en aktiv pådriver til georgisk medlemskap, mener Melby, som har en direkte oppfordring til statsministeren:

– Mitt budskap til Jonas Gahr Støre er følgende: Det er på tide å finne en måte å slippe Georgia inn i Nato.

Mer våpen, mer penger

Venstre-lederen brukte mye av talen til å argumentere for at Norge må gjøre mer for å hjelpe Ukraina.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hjelpe Ukraina med det de trenger mest. Og det er våpen. For å forsvare seg selv og ikke minst vår felles frihet og vinne denne krigen, sier hun.

Den hjemlige debatten hvor partier kritiserer hverandre for å være i en slags konkurranse om å komme med utspill, har hun lite til overs for. Venstre har foreslått at Norge må gi én milliard kroner til Ukraina, gjerne via EUs fond, slik at landet selv kan skaffe de våpnene de trenger.

– Vi kommer ikke med forslag for å plage regjeringen eller gjøre det pinlig for dem. Vi gjør det for å vise at de har mandat til å støtte Ukraina og straffe Putin. For å synliggjøre hva Norge kan og bør gjøre, sier hun.

– Jeg bryr meg faktisk veldig lite om hvem som får flest oppslag. I den akutte situasjonen i Ukraina, vet vi at hver eneste forsinkelse teller, sier hun.

Vil sparke i gang EU-debatt

Samtidig må man se med nytt blikk på Norges forhold til Europa, mener Melby, som etterlyser en ny EU-debatt. Hun viser til at det har vært store endringer siden folkeavstemningen i 1994, blant annet ved at EU i 1999 fikk felles sikkerhets- og utenrikspolitikk og en egen utenriksminister.

Til tross for store endringer, har den hjemlige debatten stagnert. Den vender alltid tilbake til temaene fiskeri og landbruk, mener Melby, som vil åpne debatten til å handle om frihet og framtiden. Den må handle om det vi er for, ikke det vi er mot, understreker hun.

I forbindelse med Europadagen 9. mai kommer Venstre til å foreslå en egen EU-utredning for Norge.

– Jeg håper vi kan levere forslaget sammen med representanter fra både Høyre og Arbeiderpartiet, sier Venstre-lederen.

Vil prioritere flyttbare Nato-styrker

Melby mener også at Norge må gjøre mer for å se på Natos forsvarsevne og at vi må legge om kursen for egen forsvarspolitikk. Det er ikke gjenoppbygging av invasjonsforsvar som gjelder framover, argumenterer hun.

Sammenlignet med EU er Russland en militær lilleputt, men vi får ikke like mye ut av investeringene fordi man ikke klarer å samarbeide godt nok, påpeker hun.

– Det er nemlig ikke først og fremst Norges grense til Russland som er mer utsatt enn før, men grensene til Polen, Litauen, Estland og Latvia, sier hun, og fortsetter:

– Rakner disse, rakner også norsk og europeisk sikkerhet. Styrkene vi skal bygge opp nå, må kunne forsvare Finnmark like godt som grensen mellom Litauen og Polen. Vi trenger flyttbare Nato-styrker, som like godt kan settes inn Norge som internasjonalt.