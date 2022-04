Estland og Latvia anklager Russland for krigsforbrytelser

Latvia var først ute, og noen timer senere stemte også den estiske nasjonalforsamling ja til en resolusjon der Russland anklages for krigsforbrytelser og folkemord.

– De russiske styrkene har begått systematiske og massive krigsforbrytelser mot den ukrainske nasjonen, heter det i resolusjonen, der det fastslås at soldater blant annet har drept, torturert og voldtatt sivile.

– Disse forbrytelsene er ideologisk oppildnet av Russlands politiske og militære ledelse og dets nasjonale propagandamyndigheter, heter det videre.

– Historisk betydning

Flere ukrainske parlamentarikere var til stede under torsdagens avstemming, blant dem Olena Sjuljak. Hun beskriver resolusjonen som historisk viktig for Ukraina.

– Å betegne forbrytelsen slik vil føre til ugjenkallelig fordømmelse. Det å starte med gjerningsmennene og ende opp med Vladimir Putin personlig, sier hun i en uttalelse.

I den latviske resolusjonen vises det til «omfattende vitnemål og bevis for at den russiske hæren har begått brutale masseforbrytelser».

Tidligere har USAs president Joe Biden anklaget Russland for krigsforbrytelser i Ukraina.

Grusomheter i Butsja

Torsdag offentliggjorde også Human Rights Watch (HRW) en rapport med dokumentasjon på forbrytelser som russiske styrker skal ha gjort seg skyldige i. Her konkluderes det med at ugjerningene som ble begått i Butsja utenfor Kyiv, etter alt å dømme utgjør krigsforbrytelser.

Organisasjonens granskere har funnet omfattende bevise for summariske henrettelser, andre ulovlige drap, tvangsbortføringer og tortur, hvorav alt vil kunne regnes som krigsforbrytelser og muligens forbrytelser mot menneskeheten, skriver HRW.

– Nesten ethvert hjørne i Butsja er nå et åsted, og det kjentes som om døden var overalt sier HRWs Richard Weir.

Bevisene tyder også på at de russiske styrkene som okkuperte Butsja, viste forakt for sivile liv og for de mest grunnleggende prinsippene i krigens regler, ifølge HRW.