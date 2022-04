– Det er ikke inngått noen pakt. Det er ni personer som har snakket hundre prosent sant i denne saken, sier hyttetur-deltaker Kristian Skinderhaug til TV 2.

Da en kompisgjeng på ti menn, primært fra Senterpartiet , var på hyttetur på Storlien i Sverige i 2016, ble det sendt en sjikanerende tekstmelding til daværende partileder Liv Signe Navarsete.

Ingen av de ti har innrømmet å ha sendt meldingen. Saken ble aktuell igjen etter at forsvarsminister Odd Roger Enoksen gikk av i kjølvannet av avsløringen om at han hadde hatt et forhold til en svært ung kvinne. Enkosen ble erstattet av Bjørn Arild Gram, som var en av de som deltok på hytteturen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har siden uttalt at den som sendte meldingen burde stå fram. Onsdag gikk både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl ut og sa at det beste hadde vært om avsenderen tok ansvar og meldte seg.

Skinderhaug sier han også er misfornøyd med at den som gjorde det ikke tar ansvar og får saken ut av verden. Samtidig er han kritisk til at han selv, som verken har eller hadde noe verv i Senterpartiet, ble navngitt i forbindelse med saken.

– Til tross for at jeg var en privatperson på en privat hyttetur hvor det ble sendt en melding jeg aldri har sett eller har hatt noen befatning med, til en person jeg aldri har pratet med eller hatt noe med å gjøre, har denne saken fått konsekvenser for meg, sier han.