Meningsmåling: Flertall i Sverige for Nato-medlemskap

For en drøy uke siden var 45 prosent av svensker for et medlemskap i forsvarsalliansen, skriver Sveriges Television. Torsdag har tallet klatret til over 50 prosent for første gang på Novus' målinger.

Onsdag viste en meningsmåling fra Demoskop en oppslutning på 57 prosent, ifølge Aftonbladet.

Oppslutningen i Novus' undersøkelse økte etter at Finlands statsminister Sanna Marin besøkte Stockholm. Undersøkelsen viser at hele 64 prosent av svensker vil følge Finland, dersom landet søker medlemskap i Nato.

Ifølge Novus er 24 prosent av svensker mot medlemskap i Nato. Det er en nedgang fra forrige måling. Det er særlig dem som stemmer på statsminister Magdalena Anderssons parti Socialdemokraterna, som har endret ståsted.

– Det er ikke økt oppslutning om Nato blant de sosialdemokratiske velgerne, men andelen som er mot, har minsket, og flere er nå i tvil, sier administrerende direktør Torbjörn Sjöström i Novus.

Halvparten av svenskene mener at et medlemskap i Nato vil øke landets sikkerhet, 19 prosent mener sikkerhetssituasjonen vil forbli uendret, mens 16 prosent tror at det vil gjøre Sverige mindre sikkert.

Den finske avgjørelsen er ventet å komme i løpet av få uker, ifølge Marin. I Sverige foretar man nå en sikkerhetspolitisk analyse. Rapporten skal være klar 31. mai, men statsminister Magdalena Andersson har varslet at den kan bli ferdig tidligere.