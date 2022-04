Noas: Bosettingen av ukrainske flyktninger i Norge går for tregt

Fram til onsdag hadde Norge kun bosatt 131 flyktninger fra Ukraina, skriver NRK. Dette til tross for at 6.190 samme dag hadde fått innvilget kollektiv beskyttelse.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener bosettingen går for tregt.

– Det er så mange rundt i Kommune-Norge som står klare til å bidra, både kommuner selv og ikke frivillige som ønsker å stille opp. Nå må vi få fart på dette, sier generalsekretær i Noas.

Han mener rask bosetting blant annet er viktig for flyktningenes sikkerhet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), som sammen med kommunene har ansvar for å bosette flyktninger, sier det er gjort grep for at bosettingen skal gå raskere – blant annet forenklinger i arbeidet med kartlegging på mottakene.