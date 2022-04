Kongressbygningen i Washington beordret evakuert etter flyoppvisning

Det var rundt klokka 18.30 lokal tid onsdag at politiet beordret Kongressen evakuert, da de mente det var rimelig å tro at et fly utgjorde en trussel. Like etter ble trusselen avblåst.

Om bord i det aktuelle flyet var militærfolk som skulle hoppe fra fallskjerm under en oppvisning i forbindelse med en baseballkamp i byen. Flyet fløy i sirkler innenfor et område med flybegrensninger i nærheten av Kongressen da det ble slått alarm.

Den sviktende kommunikasjonen mellom Capitol-politiet og militæret er oppsiktsvekkende, særlig gitt et ønske i Washington om å styrke sikkerheten rundt Kongressen etter at støttespillere av tidligere president Donald Trump stormet bygningen i januar i fjor.

Speaker Nancy Pelosi i Representantenes hus legger skylda på luftfartstilsynet FAA. Hun mener tilsynet åpenbart glemte å si fra til politiet om den planlagte overflygingen, noe hun sier er «skandaløst og utilgivelig».

Mange som jobber i Kongressen har vært urolige i tida som har gått siden Kongress-stormingen, der hundrevis overmannet politiet og tok seg inn i bygningen da Kongressen var i ferd med å godkjenne Joe Bidens seier i presidentvalget.

Nyhetsbyrået AP får opplyst at den foreløpige teorien om hva som skjedde, er at piloten muligens ikke meldte fra om at flyet hadde lettet, eller hadde de nødvendige klareringene.