Johnson beklaget til Underhuset for «partygate»

– Jeg betalte boten umiddelbart, og jeg tilbød det britiske folket en full beklagelse. Jeg benytter denne muligheten til å gjenta en helhjertet beklagelse til Underhuset, sa Johnson tirsdag.

Det var første gang han talte til de folkevalgte siden han fikk boten på 50 pund 12. april for å ha deltatt på sin egen bursdagsfeiring i statsministerboligen i juni 2020. Statsministeren gjentok at han ikke trodde han gjorde noe galt ettersom det ikke falt ham inn at tilstelningen var en fest.

– Det var min feil, og jeg ber uforbeholdent om unnskyldning for det, sa han da Underhuset møttes etter en elleve dager lang påskeferie.

Statsministeren fastholder at han begikk en liten feil og avfeier opposisjonens krav om å gå av for brudd på reglene han selv innførte under pandemien.

Politiet etterforsker fremdeles flere andre fester i regjeringsbygninger som Johnson angivelig skal ha deltatt på da England var coronastengt.

Torsdag skal medlemmene av Parlamentet diskutere og stemme over et forslag om hvorvidt en komité skal granske om Johnson med viten og vilje villedet Parlamentet om «partygate». Komiteen kan i så fall anbefale sanksjoner mot Johnson, som parlamentsmedlemmene igjen skal stemme over om de vil innføre.