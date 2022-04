– Det har til og med vært en stillere natt enn normalt, sier pressekontakt Johnny Gustafsson i politiregion øst, der både Norrköping og Linköping ligger.

Begge steder var det i påsken voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter, og 26 personer ble pågrepet. I Norrköping ble tre personer såret da politiet skjøt varselskudd søndag.

Lov og orden

Opptøyene i påsken har utløst en utlendingsdebatt som kan være en fordel for den politiske høyrefløyen foran høstens valg, tror den danske høyskolelektoren Lars Hovbakke Sørensen. Han underviser blant annet i nordisk politikk ved høyskolen Absalon på Sjælland.

– Debatten om utlendinger vil styrke Sverigedemokraterna. Noen av partiene på venstrefløyen kan også få en viss fremgang. De som ikke vinner på det, er tradisjonelle borgerlige partier som Liberalerna og Kristdemokraterna. De har ingen tradisjon for markante standpunkter i utlendingspolitikken, sier Hovbakke.

På høyresiden mener han Moderaterna også kan tjene på debatten dersom den vedvarer.

– Sverigedemokraterna og Moderaterna er lov og orden-partier. Så de vil nok bli styrket fram mot valget.

Vanskelig å sitte i regjering

For Socialdemokraterna og statsminister Magdalena Andersson kan debatten bli krevende, tror lektoren.

– Det er vanskelig å sitte med regjeringsmakten, for da har man en del av ansvaret for utviklingen. Sverigedemokraterna og Moderaterna har en fordel ved på være i opposisjon. De kan dermed rette skytset mot Andersson og si at hun ikke har kontroll over justispolitikken eller innvandringspolitikken, forklarer han.

Hovbakke sier Nato-debatten som pågår i Sverige, der det nå er flertall for medlemskap, også kan gi høyresiden et løft.

– Dette er også et tema som generelt styrker de borgerlige partiene. Deres velger er interessert i en streng utlendings- og justispolitikk og i å få å Sverige inn i Nato. Socialdemokraterna er mer i utakt med velgerne sine, mener han.

Kobler kriminelle til bråket

Uroen i Sverige kom i kjølvannet av flere aksjoner der den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan blant annet tente på koraner. Mandag sa Paludan til TV 2 at det trolig ikke blir holdt nye valgmøter før om en uke.

I løpet av påsken ble 26 politifolk og 14 sivile skadd. Rikspolitisjef Anders Thornberg kobler kriminelle gjenger til opptøyene. Han sier politiet kjenner igjen flere av bråkmakerne.

– Det har vært kriminelle som har utnyttet disse tilfellene til å bruke vold mot samfunnet uten at det har noe med demonstrasjonene å gjøre, sa Thornberg på en pressekonferanse mandag.

Politiets teori er at disse gjengene lå bak deler av uroen og at myndighetene var det egentlige målet.

Statsminister Magdalena Andersson har beskrevet opptreden som et angrep mot det svenske samfunnets demokratiske verdier.