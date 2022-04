– Møtet er en del av den jevnlige koordineringen med allierte og partnere til støtte for Ukraina sier en tjenestemann til AFP, uten å nevne hvem som skal være med på videomøtet.

Den ukrainske parlamentarikeren Lesia Vasylenko skriver på Twitter at lederne for Canada, Frankrike, Italia, Polen, Romania, Storbritannia og Polen skal være med på møtet. Nato-sjef Jens Stoltenberg og EU-toppene Ursula von der Leyen og Charles Michel er også invitert, ifølge henne.

Diskusjonen vil også omfatte «tiltak for å stille Russland til rette», heter det fra Det hvite hus.

Mandag kveld sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at den ventet russiske offensiven i Øst-Ukraina er i gang. Russland har sagt at det er et hovedmål å sikre seg kontrollen av denne delen av landet.

USA og en rekke vestlige land har innført omfattende sanksjoner mot Russland og gitt økonomisk, humanitær og militær bistand til Ukraina etter invasjonen 24. februar.