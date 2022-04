LO-forbund vil ha bedre uttelling fra pensjonsordningene

For de yngste årskullene gir folketrygden godt under 50 prosent av tidligere lønn i pensjon, og opptjening gjennom jobben kommer i tillegg. Nye tall fra Finans Norge viser at 24,3 prosent av ansatte er på minstesatsene i pensjonsopptjening gjennom jobben, med kun 2 prosent av lønn, skriver Klassekampen.

– Det er viktig at vi får en debatt på kongressen som ser helheten i pensjonssystemet og hva man sitter igjen med, sier leder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet til avisa.

Blant forslagene som skal behandles i mai er å jobbe for en lovendring som øker minstesatsene for pensjonssparing til enten 3, 4 eller 5 prosent av lønna. Et annet forslag er å ta pensjonsordninger inn i tariffavtalene.

Handel og Kontor er blant dem som har sendt inn forslag om pensjonsløft.

– Prinsipielt mener jeg kravet om innskudd må økes fra 2 til 3 eller 4 prosent, så det blir likt for alle i privat sektor. Så må vi ha en bedre folketrygd til grunn, sier forbundsleder Christopher Beckham.