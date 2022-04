Regjeringen gikk i vinter inn for å innføre innstramminger i elsparkesykkel-reglene etter å ha sett en økning i ulykker.

I løpet av våren vil det blant annet bli forbudt for barn under 12 år å bruke elsparkesykkel. Det betyr at barn som allerede har stående en elsparkesykkel hjemme, må vente med å bruke den til de altså er fylt 12 år.

– Vi skjønner at det oppleves dumt for dem å ikke kunne kjøre elsparkesykkelen de har kjøpt. Men bruk av elsparkesykler har vist seg å være farligere enn vi tidligere trodde, og derfor må barn vente med å bruke dem til de er gamle nok, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Aftenposten.

Nå diskuteres ytterligere innstramminger i bruken av elsparkesykler. Blant annet foreslås det å forby kjøring på fortauet, noe som vil bety at elsparkesyklistene blir nødt til å følge trafikkregler og skilt.

– Derfor kan aldersgrensen bli høyere, kanskje opp til 16 år, hvis det blir forbudt å kjøre på fortau, sier Nygård.