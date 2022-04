Sp-kvinnene mener en kvinne må være med å håndtere varsler i partiet

– Vi har full tillit til generalsekretæren. Han har gjort det han skal, sier leder Wenche Skallerud i Senterkvinnene til NTB.

Senterpartiets kvinneorganisasjon jobber likevel med et forslag til sentralstyret der det heter at en kvinne skal håndtere varslingssaker sammen med generalsekretæren.

– Det å bli møtt av en kvinne vil være en styrke, sier Skallerud, som ble valgt til leder i mars.

Hun viser til at partiet nå skal i gang med nominasjoner til lokalvalget neste år.

– Målet for oss i Senterkvinnene er at kvinner som vil la seg nominere, skal tørre å gjøre det og vite at det er trygt.

Flere saker

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) varslet sin avgang i helgen etter at en kvinne fortalte VG at han hadde innledet et seksualisert forhold til henne da han var en 50 år gammel stortingsrepresentant og hun en skoleelev på 18.

Nylig ble det også kjent via NRK at tidligere Senterparti-medlem Hilde Lengali hadde meldt fra til partiledelsen om dårlige opplevelser hun hadde hatt med Enoksen. Både andre nestleder Anne Beate Tvinnereim og generalsekretæren ble informert, men da hadde ikke Enoksen noen verv i partiet. Lengali leverte et formelt varsel først for to uker siden.

Ingen informasjon om disse sakene skal ha kommet fram da Statsministerens kontor gjorde bakgrunnssjekk før Enoksen ble utnevnt til statsråd i høst. Han informerte imidlertid om at han hadde vært utro, men noe mente var en privatsak, ifølge hans svar til VG lørdag.

Advarer mot ryktebørs

Lederen for Senterkvinnene sier hun ikke har kjennskap til partiets rutiner for bakgrunnssjekk av statsrådskandidater og derfor ikke kan si om de bør endres.

– Man forventer at folk er ærlige. Man må kanskje gå dypere inn med flere spørsmål, sier Skallerud.

– Man skal fortsatt basere seg på folks egne svar?

– Vi kan ikke basere oss på en ryktebørs. Det blir helt feil, mener hun.

Sender ut retningslinjene

Skallerud mener de etiske retningslinjene som gjelder seksuell trakassering er gode nok. Men hun mener det er riktig å ta en runde for å bevisstgjøre og vil derfor sende ut retningslinjene til fylkessyrene i kvinneorganisasjonen for at de skal gå gjennom dem.

– Er det ikke litt rart at det er i Senterkvinnene denne diskusjonen skal gå?

– Jeg kommer til å ta opp i sentralstyret i Senterpartiet at de etiske retningslinjene også blir tatt opp i hele partiet.