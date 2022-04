Lørdag formiddag ble det klart at Odd Roger Enoksen (Sp) trer av som forsvarsminister. Det skjedde kort tid etter at det kom frem at han hadde hatt et seksuelt forhold til en ung kvinne på 2000-tallet.

Nå må statsminister Jonas Gahr Støre finne en ny forsvarsminister, midt i den spente politiske situasjonen i Europa med krigen i Ukraina.

Flere aviser spekulerer nå i hvem som er de heteste kandidatene til å ta over jobben og der er det flere kjente navn i tillegg til ett par overraskelser.

Navarsete kan gjøre comeback

Både Bergens Tidende , Nationen og VG trekker frem tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete. Hun stilte ikke til gjenvalg i 2021 etter 15 år på Stortinget.

– Får jeg spørsmålet, skal jeg tenke meg veldig nøye om. Jeg kommer ikke til å svare tvert nei, men tenke meg om, sier Navarsete til VG.

Hun er fortsatt i lokalpolitikken i gamle Sogn og Fjordane og deltar i den regjeringsoppnevnte Forsvarskomiteen.

Flere Sp-topper aktuelle

Også parlamentarisk leder i Senterpartiet; Marit Arnstad trekkes frem som en mulig kandidat, hennes nestleder Geir Pollestad samt Forsknings– og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde skal være en aktuell kandidat til jobben som forsvarsminister. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud / NTB

Ifølge Aftenpostens kilder er også tidligere forsvarssjef Harald Sunde også aktuell. Han var forsvarssjef mellom 2009-2013.

Fylkesordfører i Troms og Finnmark Ivar Prestbakmo og finanspolitisk talsmann Sigbjørn Gjelsvik skal være aktuelle kandidater.

Andre minister-avgang

Enoksen er den andre ministeren Støre ser forlater kongens bord etter gamle forhold kom frem i lyset. Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik gikk også av tidligere i år etter å ha fått kritikk for flere pendlerboligsaker.

– Det kan jeg bare beklage. Selvfølgelig. Vi skulle gjerne vært dette foruten, men når det skjer, så må vi håndtere det. Begge har gjort en god jobb som statsråd, men konklusjonen er det den er, og slik må det være, sa Støre lørdag.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, skrev Odd Roger Enoksen i en epost til NTB da det ble klart at han trekker seg som forsvarsminister.