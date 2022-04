Høyre har på de fleste målingene etter valget i fjor høst stadig fosset fram og vært desidert største parti.

Opinions meningsmåling for april er utført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og ANB, og gir endelig en positivt nyhet for Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet får hele 25,8 prosents oppslutning og går dermed forbi Høyre (25,6) som største parti – selv om det kun skiller 0,2 prosentpoeng mellom de to partiene. Framgangen til Ap er på 2,2 prosentpoeng, mens Høyre går tilbake med 1,4.

Støre sier til FriFagbevegelse at dette er en hyggelig tilbakemelding fra velgerne, men poengterer samtidig at målinger blir litt underordnet i disse dager med tanke på situasjonen i Ukraina.

Også Venstre har grunn til å være fornøyd med målingen. Partiet får 5,6 prosents oppslutning og går fram med 1,3 prosentpoeng. Det er partiets sterkeste måling siden oktober 2015.

Senterpartiet har en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng, noe som gir en oppslutning på 7,1 prosent. For øvrig samme oppslutning som SV får. SV går dermed fram med 0,5 prosentpoeng.

Rødt får 6,4 prosents oppslutning – tilbake med hele 1,6 prosentpoeng – og Fremskrittspartiet 12,7 prosent (fram 1,1), mens MDG faller under sperregrensen igjen med 3,2 prosent etter å ha gått tilbake 1,2 prosentpoeng.

Under sperregrensen befinner også fortsatt Kristelig Folkeparti seg, med 3,4 prosents oppslutning, tilbake med 0,4 prosentpoeng. Det er åttende måned på rad at KrF ligger under sperregrensen.

Sekkeposten Andre (som blant annet inkluderer Pasientfokus) får 3,2 prosent (-0,1).

Feilmarginen på målingen ligger mellom 3,3 og 1,3 prosent. Alle endringer på målingen er dermed innenfor denne marginen.