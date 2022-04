Russland sier de åpner humanitære korridorer fra Mariupol fredag

Det melder Reuters som siterer det russiske nyhetsbyrået Tass.

General Mikhail Mizintsev, som er direktøren for det russiske nasjonale senteret for forsvarshåndtering, sier ifølge Tass at Russland gjør dette som følge av en forespørsel som Frankrikes president Emmanuel Macron og den tyske statsministeren Olaf Scholz har sendt til Russlands president Vladimir Putin.

Det har foreløpig ikke blitt gitt et mer nøyaktig tidspunkt for de humanitære korridorene.

Mariupol har vært beleiret og blitt bombardert av russiske styrker i cirka en måned. Den humanitære situasjonen i byen beskrives som katastrofal.