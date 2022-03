Verdenssamfunnet lover 21,4 milliarder kroner til Afghanistan

Storbritannia, Tyskland og Qatar var torsdag verter for en digital internasjonal nødhjelpskonferanse. FN hadde på forhånd bedt land verden over om å bidra med til sammen 38 milliarder kroner for å finansiere livreddende nødhjelp til Afghanistan.

Men da konferansen var over, var det bare kommet løfter på om lag 21,4 milliarder kroner.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) representerte Norge på konferansen der hun lovte at Norge skal bidra med 700 millioner kroner.

– Afghanistan står overfor enorme utfordringer, både politiske og humanitære. Barn er spesielt utsatt i den alvorlige humanitære situasjonen. Norge gir 700 millioner kroner til humanitær assistanse og bistand til Afghanistan i 2022, sier hun i en pressemelding.

– Prekært behov

FN-sjef António Guterres understreket i sin tale til på giverkonferansen at behovet for støtte til Afghanistan er prekært. Han sa landets økonomi risikerer å falle inn i en «dødsspiral», og at enkelte afghanere allerede har følt seg tvunget til å selge sine barn og kroppsdeler for å overleve.

– Rike, mektige land kan ikke snu ryggen til konsekvensene deres beslutninger får for de aller mest sårbare, sa Guterres, med henvisning til at vestlige land trakk seg ut av Afghanistan i fjor og lot Taliban overta makten.

60 prosent avhengig av hjelp

FN anslår at 24,4 millioner mennesker i Afghanistan, nærmere 60 prosent av befolkningen, er avhengige av humanitær bistand for å overleve. I sin helhet trenger den afghanske befolkningen mer enn tre ganger så mye bistand som i 2021.

Halvparten av landets befolkning lider av matmangel. Økonomien har krympet med en tredel, utviklingsbistanden har blitt kuttet, reservene til den afghanske sentralbanken er frosset, og ingen land har anerkjent Taliban-regjeringen.