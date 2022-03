Huitfeldt om Egypt-samarbeid: – Jeg tror ikke på samtaleboikott

– Det er viktig for oss å kunne støtte opp under lederskapet deres for å bidra til å få flere fattige land med på klimamålene. Vi tror at Egypt kan spille en viktig rolle her, sier Anniken Huitfeldt.

Torsdag har utenriksministeren vært i Egypt og møtt landets statsminister og utenriksminister. På møtene har også administrerende direktør i fornybarselskapet Scatec, Raymond Carlsen og administrerende direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson, deltatt.

Det har resultert i to avtaler mellom Egypt og selskapene.

Konkurransefortrinn

Scatec, som har vært i Egypt siden 2015, skal utvikle grønt hydrogen som råstoff for ammoniakkproduksjon i landet. Sammen med Norfund jobber de med flere prosjekter for fornybar energi i Afrika.

– Vi ser fram til å fortsette samarbeidet og trappe opp investeringene våre med det nye klimainvesteringsfondet som ble opprettet av den norske regjeringen og annonsert under COP26, sier Thorleifsson i en uttalelse på Linkdin.

Huitfeldt sier at klimaavtaler ikke lenger er en hindring for fattigere land, men tvert imot gir muligheter.

– Dette er helt annerledes enn for bare noen år siden. Klimaavtaler gir utviklingsland mulighet til å kunne bidra og muligheter for deres næringsliv, sier Huitfeldt, som mener det ikke er noen motsetning lengre mellom klima og næring.

Kontrovers

Egypt har fått kraftig kritikk, blant annet fra Amnesty International, for manglende menneskerettigheter, hvordan de behandler opposisjonelle og den utstrakte bruken av henrettelser.

Huitfeldt ser på samarbeidet med Egypt som en mulighet til å diskutere dette, heller enn en grunn til å droppe det.

– Jeg tror ikke på samtaleboikott, jeg tror heller det er mulig å påvirke gjennom samtaler, sier hun og legger til:

– Mangel på menneskerettigheter, ytringsfrihet og bruken av dødsstraff tok jeg opp med utenriksministeren, sier Huitfeldt.

Hun vil ikke kommentere hvordan ministeren responderte på dette.

Egypt-COP åpner nye dører

Fordi Egypt er en regional stormakt mener Huitfeldt at klimatoppmøtet i november blir særlig viktig for å få flere fattige land med på klimamålene.

Også krigen i Ukraina ble tema på møtet, og hvilke globale konsekvenser den kan få – også på klimaområdet.

– Derfor er det viktig å avholde møtet til tross for konflikten, og dermed vise at internasjonalt diplomati fungerer, sier hun.