– Hadde vi sett et økt trusselbilde mot Sverige i forbindelse med denne hendelsen eller andre hendelser, hadde vi informert om det, sier flyvåpensjef Carl-Johan Edström til nyhetsbyrået TT om saken onsdag.

Svenske TV4 oppgir noen kilder for opplysningene om flyene som krenket luftrommet ved Gotland.

2. mars opplyste det svenske forsvaret at i alt fire russiske fly av typen Su-27 og Su-24 hadde krenket svensk luftrom. Det svenske flyvåpenet sendte ut jagerfly for å avskjære dem. Det var ifølge TV4s opplysninger angrepsflyene Su-24 som var utstyrt med kjernevåpen.

Krenkingen av luftrommet varte i omkring ett minutt og skjedde over havområdene øst for Gotland samtidig som Sverige og Finland gjennomførte en felles militærøvelse i Østersjøen. Forsvarsminister Peter Hultqvist kalte hendelsen svært alvorlig.

Skeptisk ekspert

Sikkerhetseksperten Johan Wiktorin er svært skeptisk til TV4s opplysninger, påpeker Expressen.

– Su-24 er riktignok designet for å bære taktiske kjernevåpen, men i form av bomber. De må altså fly fram til et mål. Formasjonen med eskorterende Su-27 som ble beskrevet i forbindelse med krenkingen, taler dessuten imot en opptreden som man bør ha med en slik last, skriver han på Twitter.

«Bevisst handling»

Selv om forsvaret ikke vil kommentere hvilke våpen flyene hadde, er de tydelige på at de vurderer krenkingen som en bevisst handling – selv om flyvåpenet ikke kan utelukke at det var en feilnavigering.

– Det er svært alvorlig, spesielt med tanke på at man er et krigførende land, sier flyvåpensjef Edström til TV4.

Ingen krenkelser i Norge

Forsvaret i Norge opplyste 2. mars at ingen russiske fly var observert i norsk luftrom. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Dagbladet onsdag at det fremdeles ikke har vært noen krenkelser av norsk luftrom.

– Jeg har gått så langt tilbake i tid som jeg har funnet, og ikke funnet at norsk territorium er blitt krenket noen gang. All aktivitet utenfor kysten av Finnmark har skjedd i internasjonalt luftrom. Identifiseringene – ikke avskjæringene – som skjer, blir gjennomført på en profesjonell, forutsigbar og trygg måte, sier Oberstløytnant og FOH-talsperson Ivar Moen.